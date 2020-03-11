Меган Маркл в плиссированном платье свободного кроя появилась на публике с мужем

Меган Маркл в начале марта впервые вернулась в Британию после «мекзита». Для супруги принца Гарри это было волнительное и важное событие, так как отношение к ней со стороны обычных британцев изменилось не в лучшую сторону после ее слов о нежелании нести бремя королевских обязанностей. Однако герцогиня Сассекская старается держаться непринужденно. Она несколько раз вышла в свет с мужем за прошедшую неделю. 9 марта пара вместе с членами королевской семьи отметила День Содружества наций, но многие заметили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не разговаривали с ними.

Это был последний официальный выход в свет с королевской семьей для Маркл и Гарри. 30 марта они окончательно снимут с себя все обязанности и станут свободными людьми. А пока влюбленные успели съездить на неформальную встречу. Они побывали на мероприятии фонда The Queen’s Commonwealth Trust. Для появления на публике герцогиня Сассекская облачилась в легкое гофрированное платье свободного кроя. Наряд цвета охры подчеркнул золотистый цвет кожи девушки. К тому же он скрыл фигуру Меган, что подогрело слухи о возможной беременности.

Принц Гарри облачился в рубашку и костюм, а вот от галстука отказался. Они побеседовали с представителями организации и много шутили. Внук королевы Елизаветы II даже задрал ноги, показав носки, когда рассмеялся. Такого раньше он не мог себе позволить на публике.

А пользователи Сети стали обсуждать образ «мятежницы». Поклонники отметили, что Меган похорошела. Многие стали называть ее аутфит «лучшей версией Маркл». Напомним, что 10-месячного сына Арчи пара оставила в Канаде под присмотром нянь и охраны. Скорее всего, супруги вернуться в Ванкувер сразу после того, как завершат все дела в Лондоне.