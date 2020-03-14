Изменения налицо: Маркл похорошела, а принц Гарри поник после «мегзита»

Пара в последний раз вышла в свет в качестве членов королевской семьи Великобритании, и стало видно, кому новая жизнь пошла на пользу.

Меган Маркл и принц Гарри всех удивили, когда объявили, что отказываются от королевских обязанностей. Американская экс-актриса давно стала нарушать правила королевского протокола и этикета. Она с самого начала привнесла в королевский двор веяние свободы. А теперь решила и вовсе сделать то, на что решится не каждый — подумать о себе. Внук королевы Елизаветы II не мог не поддержать мать своего сына. И вот в начале марта герцогиня и герцог Сассекские в последний раз вышли в свет в качестве членов королевской семьи Великобритании.

«Мегзит» отразился на супругах по-разному. Маркл несколько раз появилась на публике за время визита в Лондон. Каждый раз она блистала в ярких нарядах. Девушка воспользовалась тем, что больше не скована королевским протоколом. Теперь она смело может носить наряды с разрезами иди красить губы алой помадой, что супруга принца Гарри и сделала. Поклонники отметили, что герцогиня похорошела. Более того, теперь она искренне улыбается, сияя от счастья. «Какая красавица», «Даже походка стала более легкой», «Счастливого человека видно издалека», — стали обсуждать последний выход Меган пользователи Сети.

А вот принц Гарри, наоборот, не только почти перестал улыбаться, но и разучился позировать на камеру. Во время службы в храме он был грустным и старался держаться позади супруги, что обычно было несвойственно рыжеволосому принцу. Похоже, что ситуация отчасти испортила его отношения с близкими. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не стали общаться с ними во время семейного выхода в свет, что многим бросилось в глаза.

Поклонники надеются, что Гарри справится с трудностями жизни. На днях Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи. Последовал за ней и супруг, хоть и задержался, чтобы завершить все дела.