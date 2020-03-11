Не обошлось без слез: Меган Маркл в одиночестве уехала в Канаду к 10-месячному сыну

Меган Маркл и принц Гарри в начале марта приехали в Британию. Многие думали, что супруги пробудут при дворе до конца месяца, когда они официально станут свободными людьми, не обремененными королевскими обязанностями. Однако герцогиня Сассекская оставила в Канаде своего 10-месячного сына Арчи, поэтому уже спустя неделю отправилась назад в Канаду. Перед этим супруги устроили прощальный ужин.

больше по теме Меган Маркл в плиссированном платье свободного кроя появилась на публике с мужем Герцог и герцогиня Сассекские почтили вниманием вполне формальную встречу.

В элитном ресторане отеля «Горинг» Маркл и Гарри встретились со своими подчиненными. Они захотели лично их поблагодарить за проделанную работу. Как известно, персонал герцогов Сассекских потеряет свои места, когда пара закроет свой офис в Букингемском дворце 1 апреля. Некоторые их них смогут найти другую работу при дворе, но будут и те, кто решит уволиться. Однако супругам удалось расстаться с подчиненными на хорошей ноте.

В окружении королевской семьи рассказали, что Меган и ее мужа связывали хорошие, даже дружеские, отношения с сотрудниками офиса. Как оказалось, супруги даже устраивали для них приятные сюрпризы: вечеринки с пиццей, пригоняли грузовики с мороженными.

«Они подняли тост за команду и поблагодарили их за всё, что они сделали. Некоторые из сотрудников плакали. Меган и Гарри действительно хотели показать свою признательность. Они знают, как тяжело все работали», — поделился источник с изданием The Sun.

Примечательно, что после ужина Маркл уехала в Канаду. По словам инсайдеров, герцогиня не смогла сдержать слез, прощаясь с мужем. Она вернулась в Ванкувер к своему сыну. А принц Гарри пока остался в Лондоне. По всей видимости, у него остались незавершенные дела. Отметим, что 1 апреля королевская семья прекратит финансирование супругов, поэтому Меган и Гарри придется самим оплачивать нянь, охрану и другой персонал, а также свои поездки.