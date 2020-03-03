Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына и уехал в горы

Даже здесь ведущему приходится отбиваться от поклонников.

Дмитрий Шепелев после ухода из передачи «На самом деле» рассказал о своих планах на будущее. И они никак не связаны с творческой деятельностью или работой.

«Отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я — по свежему морозному ветру», — написал он в своем блоге.

Собственно, ведущий не обманул и действительно осуществил мечту Платона.

«Свобода, че», — подписал он первый снимок с заснеженных гор в Instagram.

При этом журналист признался, что не считает себя свободным от обстоятельств. Кстати, здесь Дмитрию не удалось избежать лишних вопросов назойливых поклонников. В сторис блога ведущий пожаловался, что к нему постоянно подходят люди и спрашивают, не он ли это. Причем ни очки, ни защитный шлем никак не спасают ситуацию.

«Я говорю: «Нет, не я. Чуть-чуть похож». Всем хорошего отдыха! А я, как видите, работаю в поте лица», — сказал Шепелев.

Ранее мы писали, что появилась непроверенная информация о новом месте работы Дмитрия. Якобы, ведущий решил устроиться на телеканал «Пятница». Однако ни сам он, ни директор ТВ Николай Картозия эту информацию не подтвердили (хотя и не опровергли ее). Поэтому сейчас данная новость должна восприниматься не более чем слух.