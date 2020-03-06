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«Ого, замахнулся»: подписчики оценили, как Шепелев сравнил себя с Тимберлейком

Телеведущий поделился в Instagram фотографией с изображением популярного американского певца.

«Ого, замахнулся»: подписчики оценили, как Шепелев сравнил себя с Тимберлейком
Телеведущий Дмитрий Шепелев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В социальной сети Инстаграм бывший телеведущий шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев поделился со своими подписчиками селфи, на котором подставил себе половину лица Джастина Тимберлейка.

«Полетим вдвоем» — подписал кадр Шепелев.

Фолловеры тут же отреагировали на публикацию. Многие подметили явное сходство отечественного ведущего с американским певцом. Ярые поклонники стали утверждать, что «Дима лучше», «интереснее» и «симпатичнее»,  чем заокеанский «близнец». Кто-то даже предложил Дмитрию сняться с актером в одном фильме в роли двойника кумира миллионов. Но нашлись и скептики, которые посыл не оценили:

«Ого, замахнулся Дмитрий», «Неееееет, вы абсолютно не похожи!», «Куда? Диск писать? Вы тоже поди петь начнете, Димитрий?!», «Не похожи же».

Внимание публики к Дмитрию Шепелеву сейчас значительно выше, чем раньше. Дело в том, что он не так давно покинул ток-шоу «На самом деле», назвав свое решение «взвешенным».

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