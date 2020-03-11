«Не теряйте самоиронию»: Асмус в мини-платье и шпильках поучаствовала в фотосессии

Ранее актриса из сериала «Интерны» призналась, что время от времени позволяет себе полакомиться лапшой быстрого приготовления.

31-летняя Кристина Асмус приняла участие в новой импровизированной фотосъёмке. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Интерны» опубликовала понравившийся ей кадр. При этом знаменитость обратилась к верным почитательницам, пожелав девушкам не забывать о пользе самоиронии и важности самоуважения.

Примечательно, что перед объективом фотокамеры супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предстала в мини-платье, дополнив образ босоножками на шпильке. Своим нарядом девушка акцентировала внимание не на фасоне, а на позе: присев на корточки, ссутулив спину и выставив одну ногу вперед.

«Девчата, никогда не теряйте самоиронию и уважение к себе!!» — отметила возлюбленная Гарика Харламова.

При этом Асмус не стала скрывать, что время от времени она позволяет себе полакомиться лапшой быстрого приготовления. Ко всему прочему, отвечая на вопросы подписчиков, актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» заверила, что добавляет в блюдо быстрого приготовления сразу все предлагаемые производителем специи.

В своей постоянной колонке ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев не остался в стороне от историей с критическими отзывами в адрес жены резидента Comedy Club после того, как Кристина снялась в откровенной сцене с Иваном Янковским. Так, историк моды уточнил, что Гарику Харламову очень повезло с женой. Соведущий Эвелины Хромченко напомним хейтерам о том, что личная жизнь и актерские роли Асмус не имеют между собой никакой связи или параллели.