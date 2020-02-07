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«Есть время для развлечений»: дочь Асмус и Харламова увлекается гимнастикой

Кроме того, в свои шесть лет Анастасия также ходит на каток и учится в подготовительном классе.

«Есть время для развлечений»: дочь Асмус и Харламова увлекается гимнастикой
Кристина Асмус и Гарик Харламов (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Вместе с шоуменом Гариком Харламовым 31-летняя Кристина Асмус воспитывает дочку Анастасию. В январе ребенку исполнилось шесть лет. По словам актрисы, она не планирует растить Настю как гения или вундеркинда. Возлюбленная резидента Comedy Club считает, что у ее дочери должно быть нормальное детство. Несмотря на занятость и плотный график, малышка находит время и на развлечения.

Актриса Кристина Асмус с дочкой Анастасией
Кристина Асмус с дочкой Анастасией. Фото: Instagram.com/asmuskristina

В свои шесть лет Анастасия занимается гимнастикой. В этот вид спорта Асмус отдала свою дочь для развития тела и гибкости. В то же время актриса из сериала «Интерны» надеется, что их с Гариком ребенок не захочет заниматься этим профессионально. Так как гимнастика, по мнению Кристины, требует того, чтобы ей посвящали максимум времени, в буквальном смысле живя спортом. Как считает Асмус, это очень тяжело. В юности она сама занималась гимнастикой, поэтому не по наслышке знает, что это такое — многочасовые тренировки на максимуме и своих сил и возможностей.

«Она, безусловно, занята, но у нее есть свободное время для развлечений. Она ходит заниматься гимнастикой для себя», — приводит Womanhit слова Кристины Асмус.

Актриса Кристина Асмус с мужем Гариком Харламовым
Кристина Асмус с Гариком Харламовым. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Помимо всего прочего, дочка Гарика Харламова ходит на каток и учится в подготовительном классе. Каждый день девочки расписан едва ли не по минутам с девяти утра и до шести часов вечера. По словам Кристины, они с мужем еще не решили, пойдет ли Анастасия в школу в этом году или же только в следующем, когда малышке исполнится семь лет.

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«Есть время для развлечений»: дочь Асмус и Харламова увлекается гимнастикой
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