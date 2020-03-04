«В гардеробе полная сумятица»: Васильев указал на модные ошибки Трояновой

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев не оставил без внимания внешность и гардероб актрисы из фильма «Ольга» — 47-летней Яны Трояновой. По словам историка моды, он не смотрел телевизионный проект ТНТ с участием знаменитости. Этот момент, как говорит эксперт в сфере моды, прошел мимо него. При этом соведущий Эвелины Хромченко признался, что он немного знает о героине Трояновой, которая живет в Четранове и является воплощением тяжелой женской доли.

Васильев подметил, что на съемках ток-шоу «Модный приговор» они не раз обсуждали этот тип женщин. Сама Яна, как утверждает Александр, больше похожа не на известную актрису, а скорее напоминает «продавщицу продуктового отдела» или соседку по лестничной клетке.

«У нее типичная внешность сотрудницы торгового зала: эдакая крашеная блондинка с усталым от жизни лицом», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Телеведущий подозревает, что Троянова явно оказалась не готова к «свалившейся» на ее голову славе. Так, историк моды уточнил, что актриса не знает, как одеться, причесаться и как себя преподнести.

«Обладая красивой фигурой, стройными ногами, достаточно фотогеничным и привлекательным лицом, она выглядит совсем не как звезда сериала. Но может, именно этим она и нравится зрителю? Хочется дать Яне профессиональный совет. Она все-таки чаще должна одеваться не как бой-баба или оторва, а как представительница прекрасного пола», — заверил телеведущий.

Васильев посоветовал Трояновой обратить внимание на все пастельные оттенки. Актрисе, как считает историк моды, идеально подойдут нежный коралл, цвет лососины, что-то светло-желтое, серое или бежевое. Говоря о модных ошибках Яны, телеведущий уточнил, что она должна отказаться от яркой цветовой палитры: красного и оранжевого.