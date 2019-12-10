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Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус

29-летний актер вступился за жену Гарика Харламова, назвав хейтеров «диванными критиками».

Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
Иван Янковский и Кристина Асмус (Фото: Globallookpress.com)

Сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры — 29-летний Иван — прокомментировал свое участие в фильме «Текст». Кроме того, актер оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус, которая в последствии привлекла пристальное внимание общественности к новой картине.

По мнению молодого человека, вся критика и ажиотаж вокруг этого эпизода и фильма в целом, свидетельствует только об одном: они с женой Гарика Харламова хорошо выполнили свою работу, максимально правдоподобно сыграв отведенные им роли. А все остальное — негативные отзывы и нелицеприятные высказывания — наследник именитой фамилии отнес к незначительным моментам, которые никак не отразились на восприятии ленты в целом.

Всех хейтеров Янковский назвал «диванными критиками», подметив, что Кристина действительно обладает невероятным талантом, если заставила окружающих поверить в свою игру. Иван подметил, что большинство людей, критикующих их с Асмус работу, вообще не имеют никакого отношения к кино. Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.

«Вы снимите кино и позовите меня в зал посмотреть на то, что у вас получилось», — отметил Янковский в интервью 7days, обращаясь к хейтерам.

Сын Филиппа Янковского не стал скрывать, что каждый может обсуждать работу другого человека, даже не пытаясь при этом понять, сколько усилий было вложено в проект. Иван не собирается обращать внимание на критические комментарии тех, кто не имеет никакого отношения к кино.

«Пусть и дальше это обсуждают, а мы с Кристиной будем делать фильмы», — добавил актер.

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Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
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