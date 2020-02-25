«Без мейка, без фильтров!»: 34-летняя Утяшева не побоялась показать несовершенство кожи

Ляйсан Утяшева в прошлом году стала ближе к индустрии моды. Экс-гимнастка стала чаще выходить в свет, посещать светские мероприятия и показы. Более того, она стала экспериментировать с имиджем. На шоу «Танцы» ведущая меняла парики и прически. Не так давно, во время поездки в Майами, она коротко подстриглась и осветлила локоны. Теперь знаменитость делает легкие укладки и тонирует волосы в натуральные оттенки.

Накануне 34-летняя Ляйсан приехала в Париж. Она успела прогуляться по городу и посетить презентацию Yves Saint Laurent. Для появления на публике ведущая выбрала дерзкий образ с курткой со стразами. А позже она встретилась с визажистами. Перед тем, как позволить им себя преобразить, девушка сделала честное фото.

«Без мейка, без фильтров! Все, как вы любите! Все настоящее и красивое», — отметила Утяшева.

Она показала кожу с веснушками, также мимические морщины. Уставшие от частых манипуляций волосы немного топоршились. Эксперты уложили их, сделав мокрый эффект, а также выровняли Ляйсан тон кожи с помощью косметики. дымчатые тени и нежно розовые румяна освежили образ. «Одна беда — глаз правый течет. Плачу! Сентиментальная», — сказала девушка и рассмеялась.

К слову, во Франции даже в номере отеля Утяшева выглядит стильно. Утром она позировала в шелковой рубашке в полоску у окна. Поклонники не перестают восхищаться утонченной спортсменкой. Напомним, что ранее модель Наталья Водянова тоже показала, как выглядит без макияжа. Многодетная мама поразила свежим видом.