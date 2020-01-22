Теперь блондинка: Утяшева поэкспериментировала с длиной и цветом волос

Павел Воля после Нового года отправился на гастроли в США. Ляйсан Утяшева поехала с ним. Вот у же несколько недель телеведущая отдыхает в Майами.

Когда у Павла есть свободное время, то он уделяет его семье. Артист тренируется вместе с женой, гуляет с детьми и катается на велосипеде. Стоит отметить, что сама гимнастка не скучает, когда юморист отсутствует. В последнее время она часто экспериментирует с имиджем.

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В декабре завершился очередной сезон шоу «Танцы». Во время каждого концерта Утяшева представала с новой прической и цветом волос. Ранее она признавалась, что ее завораживают модели, которые едва ли не каждый день меняют облик. Похоже, что она пошла по их стопам. В отпуске Ляйсан сделала каре. Поклонники были поражены, когда увидели ее с короткими волосами.

Несмотря на то, что образ им понравился, телеведущая решила на этом не останавливаться. Но новых фото она предстала сначала с локонами по плечи с мелированием, а потом с длинными каштановыми волосами. В итоге Утяшева выбрала среднюю длину и светлый цвет волос. Скорее всего, она не нарастила волосы, а примерила парики. В магазине звезда сразу подобрала себе новую одежду.

Жена Павла Воли облачилась в бардовые кожаные брюки, майку и черный кожаный пиджак. Остроносые ботинки, чокер и сумка на цепочке дополнили наряд.

Некоторые поклонники уверены, что волосы девушки пострадали из-за осветления, поэтому она и прибегла к парикам. Скорее всего, на этом Утяшева не остановится и скоро предстанет с новой прической. Ранее, когда она перекрасилась в блондинку, многие подписчики ее раскритиковали.