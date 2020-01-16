Теперь с каре: Утяшева снова кардинально сменила имидж

Ляйсан Утяшева в прошлом году неожиданно начала меняться. Сначала спортсменка сильно похудела, а потом стала часто перекрашивать волосы и носить парики. Как рассказала сама девушка, она восхищалась моделями, которые легко меняют цвет волосы, то состригают, то наращивают локоны. Телеведущей захотелось побывать на их месте. Зрители шоу «Танцы» видели ее блондинкой, брюнеткой, рыжей, а также в распущенными волосами, пучками и кудряшками.

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Казалось, что Ляйсан уже сделала все, что могла. Но на отдыхе с мужем Павлом Волей и детьми в Майами ей снова захотелось перемен. На новом фото телеведущая предстала с короткой стрижкой. Она позировала с алой помадой на губах, что дополнило образ. По всей видимости, супруг звезды остался доволен ее новым имиджем.

«И снова новая причёска — каре. Надолго ли…??? Мне кажется, я оборотень», — написала Утяшева.

Она также поделилась снимками, на которых предстала в длинном кремовом платье. Стрижка дополняла ее наряд, создавая ретро стиль. Если многие критиковали телеведущую, когда она стала блондинкой, то на этот раз ей написали много хвалебных отзывов. «Очень идёт каре», «Красивая какая Ляйсан! И пара красивая», «Смена имиджа! Вам очень идёт», «Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь», «Что это оборотень, с каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю», — поддержали Ляйсан поклонники.

Напомним, что Воля уже выступил в Майами. Унего запланировано еще несколько концертов в США. А пока влюбленные отдыхают на красивом побережье с детьми. На днях Утяшева отправилась на шопинг. Пока она выбирала себе обновки, дочка София устроила себе тренировку. Она, к слову, растет модницей, как мама.