ЗВЕЗДЫ

Теперь с каре: Утяшева снова кардинально сменила имидж

Телеведущая предстала с короткими волосами.

Теперь с каре: Утяшева снова кардинально сменила имидж
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com/

Ляйсан Утяшева в прошлом году неожиданно начала меняться. Сначала спортсменка сильно похудела, а потом стала часто перекрашивать волосы и носить парики. Как рассказала сама девушка, она восхищалась моделями, которые легко меняют цвет волосы, то состригают, то наращивают локоны. Телеведущей захотелось побывать на их месте. Зрители шоу «Танцы» видели ее блондинкой, брюнеткой, рыжей, а также в распущенными волосами, пучками и кудряшками.

Казалось, что Ляйсан уже сделала все, что могла. Но на отдыхе с мужем Павлом Волей и детьми в Майами ей снова захотелось перемен. На новом фото телеведущая предстала с короткой стрижкой. Она позировала с алой помадой на губах, что дополнило образ. По всей видимости, супруг звезды остался доволен ее новым имиджем.

«И снова новая причёска — каре. Надолго ли…??? Мне кажется, я оборотень», — написала Утяшева.

Она также поделилась снимками, на которых предстала в длинном кремовом платье. Стрижка дополняла ее наряд, создавая ретро стиль. Если многие критиковали телеведущую, когда она стала блондинкой, то на этот раз ей написали много хвалебных отзывов. «Очень идёт каре», «Красивая какая Ляйсан! И пара красивая», «Смена имиджа! Вам очень идёт», «Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь», «Что это оборотень, с каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю», — поддержали Ляйсан поклонники.

фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Напомним, что Воля уже выступил в Майами. Унего запланировано еще несколько концертов в США. А пока влюбленные отдыхают на красивом побережье с детьми. На днях Утяшева отправилась на шопинг. Пока она выбирала себе обновки, дочка София устроила себе тренировку. Она, к слову, растет модницей, как мама.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильЛяйсан Утяшевановая прическановый имиджУтяшева последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Теперь с каре: Утяшева снова кардинально сменила имидж
Интересно?
Поделись с друзьями: