Будни отца: Купер вывел на прогулку дочку, пока Шейк находится в Милане

Ирина Шейк в середине февраля уехала в Лондон на Неделю моды. Потом модель отправилась в Милан, где также приняла участие в ряде показов. На шоу Versace она продефилировала в платье с разрезами, а на показе Salvatore Ferragamo показала элегантный брючный костюм.

Успела девушка и повеселиться на афтепати, где станцевала тверк. А накануне ее заметили на улице с агентом Али Кавусси. На пальце знаменитости поклонники заметили помолвочное кольцо.

А тем временем бывший возлюбленный Ирины, Брэдли Купер, приглядывает за дочерью Леей. В солнечный день он вывел двухлетнюю малышку на прогулку. Девочка в дутом пуховике черного цвета и красном платье покаталась на самокате.

При этом актер заботливо держал в руках ее рюкзак с единорогом. Когда крохе надоело кататься, то отец посадил ее на плечи, а сам понес самокат в руках. Перед этим артист успел заглянуть в спортзал и потренироваться.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Купер выглядел непринужденно, а когда его дочь упала, он не стал паниковать, а лишь подал ей руку. Сам он был одет довольно легко: в брюки, рубашку и пиджак синего цвета.

Напомним, лишь несколько недель назад Шейк подтвердила, что рассталась с актером, хотя слухи об этом появились еще в начале лета 2019 года. Она отметила, что обычно рвет все связи, если у нее не складываются отношения с человеком. К слову, Куперу уже приписывают роман с бывшей женой Тома Круза — Кэти Холмс. Они живут по соседству в Нью-Йорке.