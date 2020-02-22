Неделя моды в Милане: Ирина Шейк в платье с разрезами произвела фурор на показе Versace

Ирина Шейк после отрыва в Лондоне приехала в Милан. Девушку заметили еще в аэропорту, где она предстала в стильном монохромном наряде. Яркая модель всегда была востребована, поэтому не удивительно, что на Неделе моды она приняла участие в четырех показах. Сначала девушка отметилась в экстравагантном платье от Moschino, потом продефилировала в двух нарядах в богемском стиле. В прошлом году не мало внимания привлек показ Versace. В этом году итальянскому дизайнеру Донателле Версаче тоже было чем удивить поклонников.

На этот раз впервые мужская и женская коллекции были представлены вместе. Модный парад открывали модели в темных нарядах. Потом золото сменилось на серебро, а гламур — на более спортивный стиль с олимпийками. Шейк довелось продефилировать в черном платье-майке с разрезами и серебристым подкладом. Лаковые сапоги и клатч дополнили наряд. Модель эффектно прошлась по подиуму, показав свой образ со всех сторон.

К слову, также предстали на мероприятии блеснули Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Стелла Максвелл, Наташа Поли, Кайя Гербер. Поклонники были сражены образом Ирины. Они одарили девушку множеством комплиментов в соцсети. «Какое платье», «Наша — лучшая», «Шейк просто сногсшибательна», «Нереально выглядит», «Как отвести глаза?», «Очень женственно и стильно», — прокомментировали кадры с показала пользователи Сети.