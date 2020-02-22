Ирина Шейк в брючном костюме с акцентом на талии появилась на показе Salvatore Ferragamo

Ирина Шейк всего за несколько дней нахождения в Милане побывала по меньшей мере на шести мероприятиях. Она успела заглянуть на презентацию сумок Furla и продефилировать на показах Moschino, Etro, Versace. Модель доказала, что может красиво преподнести как образы в богемском стиле, так и вечерние платья, а также деловые костюмы. Вне подиумов девушка отметилась в монохромных нарядах, а также дерзких мини, которые сочетала то с туфлями, то с ботфортами.

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Еще одним триумфальным появлением Ирины на подиуме стал показ Salvatore Ferragamo. В рамках Недели моды 21 февраля дизайнер Пол Эндрю показал свою благородную коллекцию, где общая тональность women empowerment была «приправлена» сексуальностью. В его коллекциях юбки имеют высокий разрез, а минималистские платья созданы из прозрачных тканей. А если нужно надеть деловой костюм его марки, то только на голое тело — это зрители увидели на показе.

Именно так и поступила Шейк. Она продефилировала по подиуму в костюме цвета кофе с молоком. Брюки свободного кроя уравновесил необычный жакет с акцентом на талии. Макияж в нюдовых тонах и гладко уложенные волосы завершили образ. В руке модель также несла объемную сумку. Добавим, что дизайнер отдал дань итальянским традициям — в его коллекции присутствовало много изделий из кожи: тренчи и комбинезоны.

Напомним, что Ирина не так давно заговорила о расставании с Брэдли Купером. Девушка намекнула, что действительно рассталась с актером. Первые слухи об этом появились еще в начале лета 2019 года. Однако модель не запрещает звезде кино видеться с их двухлетней дочкой Леей. Пока Шейк работает, именно он приглядывает за наследницей.