Шейк засветилась в Милане с помолвочным кольцом

Ирина Шейк накануне хорошенько подогрела слухи о романе со своим менеджером Али Кавусси. Разговоры о том, что они не просто работают вместе, ходили давно. Однако на этот раз топ-модель дала конкретный повод.

На улицах Милана Ирина появилась, держа помощника тепло за руку, при этом на второй руке звезды поблескивало колечко, надетое на безымянный палец. Что позволило сделать вывод ее поклонникам о состоявшейся помолвке. Как пишет английская пресса, пара, увидев папарацци, опешила и постаралась принять более нейтральный вид.

Отметим, что это далеко не первый совместный выход Ирины и Али, совсем недавно Шейк засветилась под руку с помощником после показа Missoni. И тогда они тоже выглядели совсем не как коллеги по работе. Впрочем, сама звезда по-прежнему настаивает, что они просто друзья.