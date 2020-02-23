«Я перерезаю все связи»: Шейк призналась, что не страдает по Куперу

Модели и не верилось, что у нее с актером получился крепкая пара.

Популярная на западе российская модель Ирина Шейк запустила свою линию нижнего белья из экологически чистых материалов. Но, освещая эту новость, издание The Sun расспросило 34-летнюю красавицу о том, что более всего интересует прессу — ее отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, которые закончились минувшей весной. Оказалось, что модель совсем и не скучает по бывшему возлюбленному.

«Если кто-то уходит из моей жизни, я перерезаю все связи, — заявила Ирина. — Два великих человека не смогут составить хорошую пару. Нам повезло испытать то, что у нас было».

Издание пишет, что Шейк назвала себя сильной и независимой женщиной, которая знает, насколько она умна.

«Я знаю, чего я хочу, и я думаю, что некоторых мужчин это пугает», — прокомментировала модель.

Напомним, Шейк и Купер встречались четыре года и у них даже родилась дочь Лея. Но в мае 2019 года пошли слухи, что актер увлекся эпатажной певицей Леди Гагой. Российские поклонники Ирины встали на защиту красавицы, правда, обратили свой гнев на поп-звезду. Они стали массово писать Гаге русскоязычные комментарии: вначале называли ее разлучницей, а затем просто стали общаться там, как на форуме. Эту спонтанную кибер-атаку впоследствии назвали «Гагачатом».