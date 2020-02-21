«Костюмчик — бомба!»: Бледанс восхитилась баклажановым комбинезоном Орбакайте от Chanel

Старшая дочка примадонны отечественного шоу-бизнеса из-за травмы ноги вынуждена ограничивать себя в активной деятельности. Так, пока муж певицы, бизнесмен Михаил Земцов, вместе с семилетней дочкой Клавой проводят уикенд на заснеженной трассе, касаясь на горных лыжах, — Кристина Орбакайте любуется местными красотами. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, артистка получила перелом лодыжки на репетиции новой концертной программы. Однако это не помешало знаменитости отправиться на горнолыжный курорт.

На личной страничке в Instagram 48-летняя певица опубликовала свежий видеоролик, представ перед объективом камеры в облегающем принтованном костюме от Chanel, насыщенного баклажанового оттенка. Одной из первых образ поп-исполнительницы оценила Эвелина Бледанс. Ведущая программы «Человек-невидимка» восхитилась нарядом возлюбленной Михаила Земцова, сделав певице комплимент.

«Пока мои лыжники рассекают горные склоны, я готовлюсь к очень насыщенной весне», — отметила певица. «Костюмчик — бомба!» — добавила экс-супруга продюсера Александра Семина.

Свой образ Кристина дополнила солнцезащитными очками и алыми перчатками, повязав на талии кофту. На террасе знаменитость позировала в утепленных дутых полусапожках на плоской подошве, благодаря которым Орбакайте могла свободно передвигаться. Некоторое время из-за травмы артистка носила гипс.

Напомним, что внучка примадонны отечественного шоу-бизнеса этой зимой встала на горные лыжи вслед за двойняшками Аллы Пугачевой — шестилетними Гарри и Лизой. Дочка Михаила Земцова, Клава, вполне уверенно чувствовала себя на спуске по заснеженной трассе, катаясь вместе с отцом.