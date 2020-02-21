Дочка Орбакайте вслед за двойняшками Пугачевой встала на горные лыжи

48-летняя Кристина Орбакайте увезла дочку Клаву в Аспен. На американском горнолыжном курорте певица проводит февральские каникулы в компании мужа бизнесмена Михаила Земцова. Наследница актрисы из романтической комедии «Любовь-морковь» вместе с папой успела прокатиться на снегоходе. Сама Кристина ранее сообщила поклонникам о том, что она получила травму ноги на репетиции нового концертного шоу. Из-за перелома лодыжки знаменитости пришлось перенести ряд запланированных выступлений на весну, в частности на март.

Вслед за двойняшка Аллы Борисовны — шестилетними Гарри и Лизы — внучка Примадонна встала на горные лыжи без дополнительной опоры в виде лыжных палок. На заснеженный склон семилетняя Клава отправилась в серебристом дутом комбинезоне, непромокаемых перчатках, шлеме и горных очках. Всю экипировку для наследницы Кристина предусмотрительно положила в дорожный чемодан, готовясь к поездке.

К слову, шоумен Максим Галкин этой зимой впервые привез двойняшек на горнолыжный курорт. Поэтому ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале решил найти для малышей инструктора, который пристально следил за спуском наследников именитой семьи по выбранной трассе. Уже на третий день отпуска избранник певицы подметил, что у Гарри и Лизы наметился заметный прогресс, они стали более уверенно держаться при спуске, обходясь без лыжных палок, как и Клава Земцова.