Семейные каникулы: Орбакайте в оливковом свитере и алой жилетке прогулялась в Аспене

Вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и семилетней дочкой Клавдией 48-летняя Кристина Орбакайте проводит февральские каникулы на горнолыжном курорте. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, старшая дочка примадонны отечественного шоу-бизнеса, несмотря на недавний перелом лодыжки (травму артистка получила на репетиции нового шоу. — Прим. ред.), отдает предпочтение отдыху на свежем воздухе. Так, в Stories певица опубликовала отчетные снимки, делясь с подписчиками подробностями своего времяпрепровождения. Михаил Земцов, воспользовавшись случаем, решил прокатиться на снегоходе, компанию отцу составила внучка Аллы Борисовны.

На личной страничке микроблога Кристина показала свежее фото, отправившись на прогулку по Аспену. Готовясь к поездке, Орбакайте предусмотрительно положила в дорожные чемоданы теплые вещи. На улицу певица вышла в оливковом свитере свободного кроя, накинув поверх алую жилетку. Не забыла артистка и об аксессуарах, шарфе молочного оттенка и перчатках. Примечательно, что в кадре певица позировала без шапки, но в солнцезащитных очках в трендовой пластиковой оправе.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть старшие сыновья. 28-летний Никита Пресняков живет самостоятельно, еще летом 2017 года музыкант сыграл свадьбу с Аленой Красновой. 21-летний Дени Байсаров окончил элитное учебное заведение в Лондоне. Наследники певицы пока не торопятся обзаводиться отпрысками.