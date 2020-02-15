Жгучая брюнетка в действии: Лобода показала «пьяные танцы» 16-летней давности

Светлана Лобода время от времени оказывается в центре скандалов. То выяснится, что фото, которое она опубликовала, ей не принадлежит, то на снимке поклонники рассмотрят шесть пальцев на ноге у артистки, а не так давно она помирилась с Сергеем Лазаревым после ссоры на одном из концертов. Теперь поводом для обсуждения стали странные танцы певицы на одном из столичных фестивалей. Блогер Лена Миро заподозрила, что звезда была пьяна.

Долго ждать реакции Лободы не пришлось. Она решила опубликовать архивное видео с кастинга в «ВИА-Гру». На кадрах девушка очень активно танцует с другими претендентками на место в группе. При этом она облачена в футболку, лосины и ботфорты на каблуке. В то время Светлана имела длинные темные волосы. «А „Пьяные танцы“ начались еще 16 лет назад», — с иронией написала она.

Поклонники были впечатлены увиденным. Некоторые поддержали звезду, заметив, что она всегда прекрасно двигалась на сцене. «Ну честно, танец и вправду смотрелся как-то странно!», «Уже тогда все поняли, кто будет строить новый Рим», «Сапоги опасные», «Зачем оправдываться? Человек, который „не виновен“, оправдываться не будет», «Худая какая», «Уже тогда зажигала красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Светлана была участницей группы «ВИА-Гра» в 2004 году. Она гастролировала с коллективом, а в конце года девушка покинула группу и записала первый сингл. Спустя пять лет она выступила с песней «Be My Valentine» на конкурсе «Евровидение» от Украины.