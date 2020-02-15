«Билан уже нервно дышит в сторонке»: Лена Миро оценила странные танцы Лободы

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» высказалась по поводу странных танцев певицы Светланы Лободы. Не так давно звезда удивила всех непонятными движениями. Прошел даже слух, что она была пьяна.

По словам Лены Миро, зрители уже видели перья Киркорова, «обдолбанного Билана в Самаре» и вот теперь Лобода отожгла в Москве.

«Посмотрите, как это было. Билан уже нервно дышит в сторонке».

Лена Миро

При этом Лена Миро опубликовала запись скандального выступления. Как считает блогер, Лободе срочно нужна помощь психиатра. Она видела подобные телодвижения в картинах про людей, у которых шизофрения. При этом рядом находятся санитары и высокий забор.

Блогер добавила, что право самовыражаться на сцене есть у каждого. Но ей не нравится, что все это наблюдает публика. Многие дамы, которых она назвала курами, смотрят на эти танцы и считают, что так поступать нормально.