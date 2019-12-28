Конфликт исчерпан: Лазарев обнялся и поцеловался с Лободой спустя полгода

Как известно, в этом году на премии «МУЗ-ТВ» произошла ссора Сергея Лазарева и Светланы Лободы, которая попала на видео. Какая черная кошка пробежала между артистами неизвестно. На следующей день после церемонии они отписались друг от друга в Instagram. После концерта артист буквально подлетел к певице и начал эмоционально что-то говорить. Ходили слухи, что он разозлился из-за того, что номер с «Евровидения» не удалось воссоздать на премии, а его сценическое время в итоге отдали Светлане.

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Сам Лазарев не комментировал конфликт, а Лобода ранее призналась, что не пойдет ему на встречу пока не услышит извинения. Она тоже не раскрывала подробностей, но назвала ситуацию некрасивой. А накануне Сергей принял участие в шоу «Привет, Андрей!». Там Светлана не только выступила, но и помирилась с ним. «Мы нашли общий язык», — сказал Сергей. «Я их помирил!», — воскликнул Филипп Киркоров. «Неправда», — в ответ заявили Лазарев и Лобода.

После этого ведущий попросил уже не враждующих артистов обняться и поцеловаться. «Какие-то негативные вещи, возможные конфликты должны остаться в этом году», — подчеркнул Лазарев. «На самом деле, все не имеет никакого значения. Жизнь очень коротка и обиды нужно оставлять. Иди поцелуй меня и скажи, что ты меня любишь, быстренько! Ну иди, иди! И я иду», — обратилась к певцу Лобода. Они помирились на глазах зрителей.

После того, как певица спела свой новый хит «Мотылек», то в студии обсудили и недавний конфуз, когда на снимке у звезды поклонники насчитали шесть пальцев. Она демонстративно подняла ногу и показала, что у нее пять пальцев. По словам артистки, произошел брак фотографии, но она решила не менять фото. Лобода заверила, что поступила так, как учил Филипп Бедросович и оставила снимок. «Пусть говорят», — отметила она. А вот обсуждать свою личную жизнь певица не стала.