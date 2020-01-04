Звездный стиль

Lady in red: Светлана Лобода в монохромном наряде пришла на шоу к Урганту

Певице вновь напомнили про казус с шестью пальцами.

Lady in red: Светлана Лобода в монохромном наряде пришла на шоу к Урганту
Лобода. фото: globallookpress.com

Светлана Лобода в прошлом году много гастролировала. При этом она старалась не расставаться на долго со своими дочками: восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. А перед Новым годом певица также снялась в нескольких передачах вместе со старшей наследницей. Она призналась, что порой скучает по маме и хочет чтобы она пропустила очередной концерт.

Побывала Лобода и на съемках у Ивана Урганта. Для появления в эфире «Вечерний Ургант» она выбрала монохромный образ. Певица предстала в алом костюме с топом в тон. Ожерелье и серебристые босоножки на шпильке дополнили образ. Волосы она оставила распущенными, а макияж сделала с акцентом на губы. В соцсети накануне выпуска шоу Светлана поделилась занимательным кадром со съемок.

Похоже, что Иван вынудил певицу поднести ногу к лицу и показать свою ступню. Ведущий вновь вспомнил казус со снимком, на котором у Лободы поклонники насчитали шесть пальцев. Ранее Андрею Малахову артистка пояснила, что фото оказалось бракованным, но они решили его не менять. «Пусть говорят», — такого мнения предпочла держаться звезда.

Поклонники восхитились стильным образом Светланы. Многие отметили, что обязательно посмотрят эфир с ней. «Кто-то по ночам: считает овец. Я: считаю Светины пальцы», «Гибкая», «Красная королева», «Красный вам к лицу», «Идеальная», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что выпуск «Вечернего Урганата» с Лободой покажут на Первом канале 4 января.

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Звездный стильмода и стильПрограмма «Вечерний Ургант»Светлана Лобода
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Lady in red: Светлана Лобода в монохромном наряде пришла на шоу к Урганту
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