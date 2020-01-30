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«Я ем все»: Решетова после родов научилась любить себя с лишним весом и растяжками

По словам девушки, после родов ее отношение к телу изменилось.

«Я ем все»: Решетова после родов научилась любить себя с лишним весом и растяжками
Анастасия Решетова с сыном. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова уже почти пять лет живет в гражданском браке с Тимати. Влюбленные первое время не афишировали свои отношения, а потом стали публиковать совместные фото и посещать светские мероприятия вдвоем. В конце прошлого года в семье рэпера произошло радостное событие. Возлюбленная родила ему сына Ратмира. Также от прошлых отношений у него есть дочь Алиса.

Избранница Тимати является моделью и бизнесвумен. В свое время она завоевала титул 1-я вице-мисс Россия в конкурсе красоты. Не удивительно, что девушка всегда заботилась о своей фигуре. После родов Анастасия не раз признавалась, что ей не терпится начать ходить в спортзал, но спустя три месяца она осознала, что научилась любить себя со всеми изъянами. Теперь возлюбленная рэпера даже не придерживается диет.

«Как вспомню эти бесконечные заморочки по поводу своих форм, диеты и вечный страх перед тем как встать на весы. Это все неоправданные комплексы», — рассуждает Решетова. Она заверила, что теперь не подсчитывает калории и не отказывается от соли. «Я ем все — мясо, сладкое, мучное , молочку и прочие страхи веганов и вечно худеющих. Просто не объедаюсь до состояния тяжести», — призналась девушка. Она поделилась снимком, на котором позирует в платье-комбинации с открытой спиной. Наряд подчеркнул ее женственные формы.

Анастасия заявила, что больше никогда не будет загонять себя в рамки, так как это приводит к дискомфорту в психологическом плане. «Я поняла как важно любить и не винить себя даже если я на несколько кг полнее и с растяжками на животе», — отметила она. При этом возлюбленная Тимати подчеркнула, что продолжит ухаживать за собой, а когда перестанет кормить ребенка грудью, то вернется к занятиям спортом и вплотную займется своим телом.

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«Я ем все»: Решетова после родов научилась любить себя с лишним весом и растяжками
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