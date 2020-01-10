Афиша: новогодние хиты, Лариса Рубальская и выставка кошек

«Непьеса на двоих»

Новый год открывается театральной премьерой. Главных героев спектакля «Непьеса на двоих» играют Марат Башаров и Елена Захарова. Сюжет мелодраматический: он и она давно расстались, но не могут забыть друг друга и едут к морю, чтобы избавиться от воспоминаний. Постановка — виртуальный, часто ироничный разговор о влюбленности, сексуальных отношениях, изменах и расставании в дипломном standup-спектакле студента худрука Театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза Александра Онищенко. В общем, герои вместе с режиссером размышляют о попытке выбраться из ностальгической ловушки воспоминаний.

Театр «Школа современной пьесы»

м. «Трубная», ул. Неглинная, 29, стр.1.

17, 18 января. 9.00.

От 800.

Новогодние хиты

Солисты театра «Новая опера» исполняют песни из новогодних комедий. На сцену они выйдут вместе со своими друзьями — музыкантами инструментальной группы. В праздничную программу вошли песни, звучавшие в эфире новогоднего «Огонька» полвека назад, а также в любимых праздничных фильмах.

Новая опера

м. Чеховская, ул. Каретный Ряд, 3.

10, 12 января. 19.00.

От 500.

Лариса Рубальская

Накануне Старого Нового года поэтесса Лариса Рубальская подготовила творческий вечер с праздничным названием «Брызги шампанского». Прозвучит много поэзии и музыки. Петь будут друзья Ларисы Алексеевны: Александр Айвазов, Михаил Муромов, Феликс Царикати, Екатерина Шаврина, Игорь Наджиев, Эмиль Кадыров, Светлана Лазарева и многие другие.

Концертный зал на Новом Арбате

м. Смоленская, ул. Новый Арбат, 36/9.

12 января. 17.00.

700 — 1300.

«Моторы Октября»

Самый большой автомузей страны «Моторы Октября» собрал уникальную выставку «Советский Новый год». На экспозиции представлены елочные игрушки того периода, открытки с трогательными иллюстрациями, приглашения на советские детские елки, мягкие игрушки и другие атрибуты советской эпохи. Детей аж до 15 января будет встречать Дед Мороз, который покатает каждого желающего на легендарном ретромобиле «Победа», а также вручит сладкий подарок. Главной героиней «Советского Нового года» в автомузее станет красавица-елка, созданная из автозапчастей и декорированная оригинальным и очень необычным образом. Гости смогут посетить и основную экспозицию музея, в которой насчитывается более 150 олдмобилей.

«Моторы Октября»

м. «Площадь Ильича», ул. Самокатная улица, 4, с. 34.

8 — 15 января. 10.00 — 21.00.

650.

Кошки ищут хозяев

Выставка кошек пройдет в «Мастерской добрых дел». Вы узнаете, как забрать питомца из приюта и как становится дома уютно с появлением кошечки или собачки. Рассказы «бывалых» волонтеров: кто они такие, какую цель преследуют, а также, как стать волонтером и т.д. Ветеринары ответят на вопросы о здоровье четвероногих друзей. Пройдут шахматные турниры, уроки рисования кошечек с натуры и консультации по уходу за ними, мастер-класс по изготовлению сувениров в виде животных из полимерной глины, игрушек из разноцветных шерстяных ниток. Ну и самое главное — можно будет присмотреть себе домашнего питомца.

Домик Добра

м. «Охотный ряд», Камергерский переулок, 4, стр.1.

11 — 12 января. С 12.00 — 19.00.

Вход: свободный

Денис Мацуев

Денис Мацуев дает концерт на Старый Новый год. Знаменитый пианист исполнит первый и второй концерты для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Специальный музыкальный вечер «Чайковский-гала» приурочен к 180-летию композитора Петра Ильича Чайковского. Староновогоднюю программу Мацуев исполнит с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Ф. Светланова.

Крокус Сити Холл

м. «Мякинино», 65 — 66 км МКАД.

13 января. 19.00.

От 1500.