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«Кто-то ее получает за меня»: Бари Алибасов не знает, кто распоряжается его пенсией

По словам продюсера группы «На-на», он без понятия, сколько составляет его пособие.

«Кто-то ее получает за меня»: Бари Алибасов не знает, кто распоряжается его пенсией
Алибасов не знает, кто распоряжается его пенсией/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «На-На» 72-летний Бари Алибасов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что он не знает, какая у него пенсия. Отметим, что мужу актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной уже 72 года и по идее он должен получать пособие от государства.

«Я не знаю, какая у меня пенсия. Кто-то ее получает за меня, но я не знаю кто. Мне эти деньги не достаются. Я еще работаю», — заявил продюсер.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что получает от государства в месяц по 50 тысяч рублей. Причем 30 тысяч – это надбавка за звание «Заслуженный артист» от мэра столицы Сергея Собянина. Также Садальскому предоставляют льготы за оплату квартиры.

Между тем далеко не все из звезд могут похвастаться такой хорошей пенсией. К примеру, у ведущей программы «Давай поженимся» Розы Сябитовой пособие от государства составляет всего 14 тысяч рублей. А вот юморист Евгений Петросян получает более двадцати тысяч рублей. Как он заверил, этих денег ему вполне хватает на жизнь.

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Бари АлибасовЕвгений ПетросянЛидия Федосеева-ШукшинаРоза СябитоваСтанислав Садальский
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«Кто-то ее получает за меня»: Бари Алибасов не знает, кто распоряжается его пенсией
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