«Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз»: дочери Алсу исполнили хит «Зимний сон»

Младшая дочь певицы Алсу одиннадцатилетняя Микелла Абрамова в Instagram поделилась видеозаписью. На кадрах она вместе со своей сестрой тринадцатилетней Сафиной исполняет хит своей мамы «Зимний сон». При этом Сафина играет на гитаре, а Микелла красиво поет.

«Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний Сон». Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз», — заявила Микелла Абрамова.

Отметим, что в семье Алсу, кроме двух дочерей, есть еще и сын Рафаэль. Мальчику сейчас три годика. Алсу без ума от своих детей. Она уделяет их воспитанию все свое свободное время.

Напомним, что в прошлом году дочь исполнительницы Микелла угодила в скандал на шоу «Голос. Дети». Она была признана победительницей проекта по итогам зрительского голосования. Впрочем, вскоре выяснилось, что за девочку был вброс голосов. В результате победителями шоу были признаны все финалисты популярного шоу. Сама Алсу в течение целого месяца хранила молчание в связи со скандальной ситуацией. Позже она отмечала, что была в шоке от той травли, что устроили ее дочери хейтеры.