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«Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз»: дочери Алсу исполнили хит «Зимний сон»

Известная композиция была записана ровно 21 год назад.

«Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз»: дочери Алсу исполнили хит «Зимний сон»
Дочери Алсу спели хит мамы/http://globallookpress.com/

Младшая дочь певицы Алсу одиннадцатилетняя Микелла Абрамова в Instagram поделилась видеозаписью. На кадрах она вместе со своей сестрой тринадцатилетней Сафиной исполняет хит своей мамы «Зимний сон». При этом Сафина играет на гитаре, а Микелла красиво поет.

«Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний Сон». Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз», — заявила Микелла Абрамова.

Отметим, что в семье Алсу, кроме двух дочерей, есть еще и сын Рафаэль. Мальчику сейчас три годика. Алсу без ума от своих детей. Она уделяет их воспитанию все свое свободное время.

Напомним, что в прошлом году дочь исполнительницы Микелла угодила в скандал на шоу «Голос. Дети». Она была признана победительницей проекта по итогам зрительского голосования. Впрочем, вскоре выяснилось, что за девочку был вброс голосов. В результате победителями шоу были признаны все финалисты популярного шоу. Сама Алсу в течение целого месяца хранила молчание в связи со скандальной ситуацией. Позже она отмечала, что была в шоке от той травли, что устроили ее дочери хейтеры.

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«Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз»: дочери Алсу исполнили хит «Зимний сон»
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