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«Узлом завязалась»: Хмельницкая в облегающем боди вслед за Навкой показала растяжку

Актриса предстала в смелой позе, чтобы похвастаться своим телом.

«Узлом завязалась»: Хмельницкая в облегающем боди вслед за Навкой показала растяжку
Алена Хмельницкая. фото: globallookpress.com/

Алена Хмельницкая недавно отметила 49-летие. Актриса не только успешно строит карьеру, но и много путешествует. Поклонники восхищаются ее красотой и мудростью. Ведь женщина сохранила дружеские отношения с бывшим мужем Тиграном Кеосаяном и тепло общается с его нынешней супругой Маргаритой Симоньян. Сама артистка тоже не одинока. Она уже несколько лет живет в гражданском браке с бизнесменом Александром Синюшиным.

Недавно влюбленные побывали на острове Гали. Там Хмельницкая демонстрировала естественную красоту, отказавшись от косметики. Как оказалось, от своих родителей, которые были артистами балета, она унаследовала гибкость и растяжку. На новом фото актриса в облегающем черном боди предстала на коврике для йоги. Она закинула одну ногу за голову, а вторую согнула, удерживая рукой.

При этом на лице звезды была радостная улыбка. «От того насколько правильно завязан морской узел зависит безопасность ваша и экипажа. Со мной безопасно», — написала Алена.

Поклонники восхитились гибкостью актрисы. «Вы в великолепной форме!», «Ого, как узлом завязалась!», «Аленка! Очень круто!», «Совсем без косточек? Или на время вынули?», «Круто. Не ожидала от вас такой грации», «Для мужчин вы явно опасна», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что на днях также своей растяжкой похвасталась Татьяна Навка. Она тоже любит заниматься йогой.

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Алена ХмельницкаяЗвездный стильйогаспорт звезд
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«Узлом завязалась»: Хмельницкая в облегающем боди вслед за Навкой показала растяжку
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