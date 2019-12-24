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«Мне повезло с женами»: Кеосаян ответил, кто готовит лучше – Хмельницкая или Симоньян

Актер отшутился на вопрос ведущего программы Бориса Корчевникова.

«Мне повезло с женами»: Кеосаян ответил, кто готовит лучше – Хмельницкая или Симоньян
Кеосаян рассказал, кто из его жен готовит лучше/http://globallookpress.com/

Актер и телеведущий Тигран Кеосаян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» ответил на вопрос, кто из его жен готовит лучше – бывшая, актриса Алена Хмельницкая, или нынешняя журналистка Маргарита Симоньян. Ведущий Борис Корчевников напрямую спросил его об этом. Причем в этот момент рядом с актером сидели Хмельницкая и Симоньян.

«Оценок я не ставлю. Просто ем, потом прислушиваюсь к желудку. Нормуль, думаю я, и хорошо. День прожил — и счастье. И здесь не отравили, и там. Мне повезло с женами. Они — фантастические», — заявил Тигран Кеосаян.

При этом Маргарита Симоньян отметила, что просто обожает готовить. «Я люблю готовить. Это мое хобби. Моя отдушина», — заявила она.

Похвалила нынешнюю гражданскую жену Тиграна Кеосаяна и его бывшая супруга актриса Алена Хмельницкая. «В доме Маргариты не просто вкусно, а невозможно вкусно. И невероятно разнообразная еда», — сказала она.

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Тэги:

Алена ХмельницкаяБорис КорчевниковМаргарита СимоньянПрограмма "Судьба человека"Тигран Кеосаян
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«Мне повезло с женами»: Кеосаян ответил, кто готовит лучше – Хмельницкая или Симоньян
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