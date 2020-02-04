«Поза полумесяца»: 44-летняя Навка в легинсах показала растяжку на коврике для йоги

Свое утро олимпийская чемпионка в танцах на льду провела в спортзале.

44-летняя Татьяна Навка посвятила свое утро тренировке в спортзале. На личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась отчетными снимками. В кадре экс-супурга Александра Жулина позировала в облегающих легинсах, футболке и практичных кроссовках. При этом фигуристка пообщалась с поклонниками, заверив, что далеко не каждый ее день начинается с подобных физических нагрузках.

«Поза полумесяца — довольно непростая асана», — отметила Татьяна.

Навка продемонстрировала растяжку, стоя на коврике для йоги. Вместе с Дмитрием Песковым спортсменка воспитывает пятилетнюю дочку Надежду. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, даже во время каникул на Мальдивах наследница Татьяны Навки не пренебрегала тренировками, выполняя упражнения на гибкость. Так, малышка показала продольный шпагат, заслужив похвалу своей звездной мамы. Фигуристка не без улыбки подметила, что крохе так хочется догнать Алину Загитову.

Вместе с олимпийской чемпионкой Игр в Южной Корее пятилетняя дочка Татьяны Навка дебютировала в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Возлюбленная Дмитрия Пескова уточнила, что их наследница добросовестно откатала все программы, после чего фигуристка вместе с дочкой провела январские каникулы на Мальдивах.

По словам Татьяны, больше всего она любит старый Новый год. Именно в это время спортсменка может отдохнуть от напряженного графика зимних выступлений с ледовыми шоу.