Алена Хмельницкая отпраздновала 49-летие с возлюбленным на острове Гали

Алена Хмельницкая — известная актриса театра и кино, а также мама. У нее подрастают двое дочерей от первого мужа Тиграна Кеосаяна. Примечательно, что с бывшим избранником она не только тепло общается, но и дружит с его нынешней женой Маргаритой Симоньян. Сама артистка снова вступать в брак не торопится. Уже четвертый год она живет вместе с бизнесменом Александром Синюшиным.

Именно с возлюбленным недавно Алена уехала в отпуск. Сначала она насладилась чарующей природой Бали, а потом добралась до острова Гали. На отдыхе актриса посещает кафе и бары, а также купается и загорает. 12 января ей исполнилось 49 лет. Хмельницкая была рада в свой день рождения оказаться на острове. На новом фото она предстала в шароварах, майке и желтой рубашке. При этом звезда позировала без макияжа и укладки.

«Спасибо моим лучшим родителям в мире за мое появление на свет и за все, что есть во мне! Спасибо моим детям за то, что они такие, и за то, что мы родные души! Спасибо моему Сашке за любовь и приятие меня такой, какая я уже есть! Спасибо моим друзьям, с которыми мы вместе идём по жизни — вы моя опора и воздух!» — написала Алена.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что актриса превосходно выглядит без косметики. «Алёна, какая же вы необыкновенно красивая!», «Ты — лучшая!!!! Будь счастлива!», «Самая обаятельная и привлекательная! Самая красивая актриса», «Наша звезда», — прокомментировали пост подписчики.