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«У нас прекрасный повод, приходите»: Хмельницкая позвонила Симоньян и позвала в гости

Бывшая и нынешняя жены актера Тиграна Кеосаяна в прекрасных отношениях.

«У нас прекрасный повод, приходите»: Хмельницкая позвонила Симоньян и позвала в гости
Хмельинцкая первой позвонила Симоньян/http://globallookpress.com/

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как завязалась ее дружба с нынешней женой актера Тиграна Кеосаяна известной журналисткой Маргаритой Симоньян, который ранее был ее супругом. У них двое общих детей с режиссером. У Кеосаяна и Симоньян не так давно родился уже третий совместный ребенок – дочь Мара.

«Был день рождения нашей дочери Ксении. Ей тогда исполнилось пять лет. Все как-то спонтанно случилось. Мы просто резали салатики, о чем-то разговаривали с Тиграном. А потом я решила позвонить Маргарите. По телефону сказал ей: «У нас прекрасный повод, приходите», — вспомнила Хмельницкая.

Маргарита Симоньян на просьбу отреагировала нормально. Она приехала на день рождения Ксении. При этом ответила по телефону Хмельницкой: «Да я с радостью».

Хмельницкая отметила, что своим подругам она сразу сказала, мол, если они начнут потом сплетничать, то лучше им вообще не приходить на праздник их с Кеосаяном дочери, где будет его нынешняя жена. «А потом, когда Рита приехала, я ей сказала: «Давай взорвем соцсети». И мы решили выставить нашу совместную фотографию. Считаю, что так и должно было все случиться. После расставания с Тиграном мы какое-то время не виделись, но время лечит. Время прошло, и мы стали прекрасно общаться», — заметила Хмельницкая.

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«У нас прекрасный повод, приходите»: Хмельницкая позвонила Симоньян и позвала в гости
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