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«Любовь удивительна!»: Костенко показала трогательные кадры с новорожденной дочкой

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова стала мамой во второй раз.

«Любовь удивительна!»: Костенко показала трогательные кадры с новорожденной дочкой
Дмитрий Тарасов. фото: instagram.com/kostenko.94/

Дмитрий Тарасов обрел свое счастье после развода с Ольгой Бузовой. Он счастлив браке с моделью Анастасией Костенко. У влюбленных подрастает годовалая дочь Милана. А в прошлом году избранница футболиста рассекретила свою вторую беременность. Последние недели поклонники находились в ожидании того, когда в семье спортсмена произойдет пополнение.

И вот 5 февраля в 17:05 Костенко родила вторую дочку. Радостной новостью поделился сам Тарасов, опубликовав фото из больничной палаты. Одной из первых познакомилась с внучкой мама Анастасии Виктория Владимировна.

Спустя несколько часов уже счастливая мама опубликовала фото с новорожденной малышкой и поделилась впечатлениями. «Любовь удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька!» — написала Анастасия.

Многие поклонники принялись поздравлять пару. Некоторых удивило, что во время родов модель надела бабушкины сережки. «Главное, сережки надела бабушкины», «Еще одна дочка, ура», «Принарядилась, но хоть без макияжа», «Мама и муж рядом — это прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Костенко рассказала, что они с мужем планировали детей-погодок. Девушка видит счастье в детях. После первой беременности она быстро пришла в форму. Пока влюбленные оставили имя второй дочки в тайне. Добавим, что от первого брака у Тарасова есть еще одна дочка Ангелина. В последнее время спортсмен судится с экс-женой из-за алиментов. Он хочет их уменьшить.

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Тэги:

Анастасия Костенкобеременность и родыДмитрий ТарасовЗвездные дети
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