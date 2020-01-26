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Тарасов вернулся к семье и показал радость маленькой дочери Миланы

Малышка впервые не видела папу целых две недели.

Тарасов вернулся к семье и показал радость маленькой дочери Миланы
Дмитрий Тарасов вернулся домой после сборов. Фото: globallookpress.com

Футболист Дмитрий Тарасов вернулся домой после долгого отсутствия. Напомним, две недели назад спортсмен улетел из Москвы в Казань, чтобы принять участие в сборах ФК «Рубин». Он волновался, что его беременная жена-модель Анастасия и полуторагодовалая дочь Милана останутся надолго без главы семейства. И вот по возвращению 32-летний мужчина решил поделиться с поклонниками видео, как маленькая дочь встречает папу.

Увидев отца, Милана поползла к нему, хотя, похоже, не совсем поняла, почему это событие такое радостное. Тарасов зацеловал дочь, после этого малышка стала улыбаться.

Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов показал поклонникам трогательное воссоединение с Миланой. Фото: instagram.com/tarasov23/

Напомним, летом 2019 года Дмитрий покинул футбольный клуб «Локомотив». Из-за травмы ноги спортсмен долго восстанавливался и не присоединился к новому клубу. Его нынешнее сотрудничество с «Рубином» пока не подкреплено контрактом, поэтому не факт, что мужчина будет за него играть в дальнейшем.

Несмотря на большую заминку в карьере, звезда спорта вроде бы не нуждается в деньгах. У него вместе с молодой супругой много рекламных контрактов. При этом первая жена спортсмена Оксана Пономаренко требует с него деньги на содержание их общей дочери, а вторая жена Ольга Бузова обвиняет экс-возлюбленного в насилии над ней.

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Тарасов вернулся к семье и показал радость маленькой дочери Миланы
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