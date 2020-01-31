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«Заведите страницу для пупка»: беременной жене футболиста Тарасова предложили хайпануть

Модель Анастасия Костенко-Тарасова находится на последних месяцах беременности, но в соцсетях ее не жалеют.

«Заведите страницу для пупка»: беременной жене футболиста Тарасова предложили хайпануть
Анастасия Костенко. Фото: Инстаграм

25-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова находится на последних месяцах беременности, о чем понятно из ее фотографий в Инстаграм. Накануне Анастасия опубликовала новые снимки, на которых подписчики заметили странную особенность – на животе девушки нет пупка. Комментаторы тут же обвинили модель в злоупотреблении фотошопом. А местные таблоиды быстро придумали как на этой теме хайпануть.

«Заведите страницу для пупка», — донёсся голос корреспондента по ту сторону телефона. Я еле сдержала себя от смеха, ребята. Мне позвонили взять мой комментарий на тему моего, ВНИМАНИЕ, ПУПКА. О нем написали десятки изданий», — написала Тарасова и погрустила, что людей интересует чужой пупок. А также почему-то упомянула русского классика: «Николай Васильевич Гоголь и подумать не мог, что почти через 190 лет на смену его сатирической повести «Нос», придёт народное фольклорное творчество — «Пупок».

Будущая мама сообщила, что отказалась комментировать эту тему и уже несколько дней смеется над ажиотажем, который поднялся вокруг ее пупка. В комментариях споры. Одни считают, что модель действительно замазала пупок на фото и спрашивают зачем. Другие убеждены, что нельзя выставлять на всеобщее обозрение такой большой живот, если не хочешь, чтобы его обсуждали. А третьи возмущаются упоминанием имени великого Гоголя всуе и подозревают Анастасию Тарасову в попытке похвастаться своей начитанностью.

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«Заведите страницу для пупка»: беременной жене футболиста Тарасова предложили хайпануть
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