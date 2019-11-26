«Мама на иждивении»: Жорин высказался о попытках Тарасова уменьшить алименты

Футболист Дмитрий Тарасов уже больше года судится с первой женой Оксаной. В свое время он ушел от нее, оставив женщину с дочкой Ангелиной. Его второй брак с Ольгой Бузовой тоже закончился разводом. Теперь футболист счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко, которая родила ему дочь Милану и сейчас носит под сердцем еще одного ребенка. Некоторое время назад спортсмен остался без работы, так как его контракт с «Локомотивом» закончился.
В настоящее время Тарасов пытается уменьшить алименты, которые платит экс-супруге. На сей раз футболист решил сократить расходы на 10-летнюю наследницу аж в 8 раз. Он утверждает, что обременен ипотекой за дом и не может платить Оксане 400 тысяч рублей ежемесячно, как прежде. Спортсмен готов раскошелиться только на 50 тысяч рублей в месяц. И это при том, что недавно Дмитрий отдохнул с супругой и младшей дочкой в ОАЭ в пятизвездочном отеле на побережье, что может себе позволить не каждый.
«Ситуация следующая: Тарасов уже второй раз за этот год подает иск об уменьшении размера алиментов. Первый аналогичный иск он полностью проиграл в трех инстанциях. Параллельно он обжаловал действия судебных приставов, где тоже все проиграл. Как в первом иске, как и во втором точно таком же, Тарасов доказывает, что у него нет денег, что он весь в долгах, как в шелках. И плюс ко всему он пытался доказать и сейчас повторно пытается доказать, что Оксана тратит эти деньги не на ребенка, а на себя», — высказался о ситуации адвокат Оксаны Сергей Жорин в беседе с порталом Teleprogramma.pro.
Он уточнил, что все аспекты, которые пытается выставить в свою пользу Тарасов, уже ранее были проверены судом.
«И с учетом всего этого, с учетом, что суд выяснил, что все алименты тратятся на дочку, даже больше тратиться, чем он дает, что его положение далеко не бедственное, что у него куча недвижимости, у него много денег на счетах, у него очень большой доход. С учетом этого суд уже ему отказывал. Он подал точно такой же иск заново и говорит все то же самое. Если говорить о нормах права, то оснований, чтобы удовлетворить новый абсолютно такой же иск Тарасова, нет сейчас. Потому что ничего нового он не заявил, кроме того, что у него жена беременна, и он говорит, что у него теперь уже и мама на иждивении находится», — пояснил Жорин.