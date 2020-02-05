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Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову еще одну девочку

Сестричка Миланы появилась на свет вечером 5 февраля.

Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову еще одну девочку
Анастасия Костенко подарила супругу второго ребенка. Фото: instagram.com/kostenko.94/

5 февраля 2020 года третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко — родила спортсмену еще одного ребенка. Девочка появилась на свет в 17:05. Не прошло и часа, как счастливый отец сделал пост в Instagram по этому поводу, сфотографировав улыбающуюся жену с новорожденной крошкой на руках.

«Спасибо тебе, моя любовь», — написал футболист.

В посте также показана карточка роженицы и данные ребенка: вес — 3390 граммов, рост — 52 сантиметра. В комментариях поклонники пары оставляют многочисленные поздравления с рождением второй дочки. Сейчас родители, пожалуй, выбирают имя малышке, конечный вариант они пока не назвали.

Напомним, всего за сутки до этого Анастасия сообщала подписчикам в Instagram, что еще не родила, так как последние на каждое ее отсутствие в соцсети реагировали предположениями, что она уже в роддоме. Девушка отметила, что она только собирается туда и волнуется не успеть, если начнутся схватки. Похоже, что радостное событие все равно наступило для пары неожиданно, хотя все закончилось благополучно. И теперь третья дочь Тарасова может похвастаться, что она с первых минут своей жизни уже попала в Instagram.

Кстати, радостная новость пришла на фоне скандала с первой дочерью футболиста Ангелиной (от первого брака). Спортсмен собрался уменьшить выплачиваемые им алименты с 400 тысяч рублей до прожиточного минимума.

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Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову еще одну девочку
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