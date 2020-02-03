«Невероятно красивы»: Юдашкина в «золотом» платье и на шпильках вышла в свет с мужем

Певица Жасмин не смогла оставить без внимания свежее фото 56-летнего модельера и его жены.

Марина Юдашкина вместе с мужем побывала на вечеринке по случаю дня рождения Дмитрия Маликова. На личной страничке в Instagram возлюбленная кутюрье поделилась свежим снимком, позировав в фойе. Для выхода в свет жена Валентина Абрамовича выбрала «золотое» платье, отдав предпочтение облегающему фасону. Образ супруги модельера дополнили туфли-лодочки на шпильке. Сам Юдашкин примерил классический брючный костюм, поддержав тренд на монохром.

«На дне рождения Дмитрия Маликова! Поздравляем с юбилеем», — обратилась к имениннику Марина.

Примечательно, что свежий снимок Валентина Юдашкина с возлюбленной не оставила без внимания и певица Жасмин. Артистка сделала комплимент Марине и ее мужу, назвав их красивой парой. Напомним, что у модельера подрастают двое внуков от дочери Галины: Анатолий, ему три года и Аркадий, ему годик.

«Невероятно красивые», — отметила Жасмин, по-достоинству оценив снимок Юдашкина с женой.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Маликов уточнил, что хотел бы видеть на своем празднике только самых близких ему людей. На вечеринке композитора были замечены Елена Север, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Инна Маликова, Валдис Пельш, Стефания Маликова и, конечно, супруга именинника Елена Изаксон.