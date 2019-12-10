Звездный стиль

61-летняя Юдашкина доверилась вкусу мужа в выборе платья к Новому году

Супруга модельера собирается появиться на семейном празднике в дизайнерском вечернем наряде, автором которого выступил Валентин Юдашкин.

61-летняя Юдашкина доверилась вкусу мужа в выборе платья к Новому году
Марина и Валентин Юдашкины (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя возлюбленная Валентина Юдашкина не скрывает: все ее мысли занимает предстоящая подготовка к новогодней ночи. Особое внимание знаменитость решила уделить праздничному наряду. Примечательно, что в этом вопросе супруга модельера полностью доверяет вкусу Валентина Абрамовича. На днях Марина заехала в «Дом моды», примерив несколько платьев из коллекции модельера. Судя по всему, жена  дизайнера планирует появиться на семейной вечеринке в авторском наряде от Юдашкина.

«Скоро Новый год, выбираю платье к празднику», — отметила Марина, показав, какие вечерние туалеты привлекли ее внимание.

Напомним, что в браке с Валентином Юдашкиным Марина родила дочь Галину. У наследницы модельера подрастают двое сыновей: Анатолий и Аркадий. Зятем кутюрье стал внук Людмилы Максаковой — Петр. Возлюбленный Галины занимается бизнесом. К слову, дочь Марины и Валентина Юдашкиных захотела стать дизайнером детской одежды. На модных показах Галины уже принимали участие наследники Филиппа Киркорова — дочь Алла-Виктория и сын Мартин, двойняшки Пугачевой — Гарри и Лиза, а также сын музыкального продюсера Яны Рудковской — Саша Плющенко.

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Валентин Юдашкинестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМарина Юдашкинамода и стиль
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61-летняя Юдашкина доверилась вкусу мужа в выборе платья к Новому году
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