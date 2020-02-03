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«Пока беда не пришла на мою улицу»: Водонаева сделала сексизм своей главной темой

При этом телеведущая уверяет, что она не феминистка.

«Пока беда не пришла на мою улицу»: Водонаева сделала сексизм своей главной темой
Алена Водонаева нашла новую тему для привлечения внимания к себе. Фото: Global Look Press

Второе видео на своем недавно созданном YouTube-канале скандальная телеведущая Алена Водонаева посвятила проблеме сексизма. В прочем, как и первое. Женщина высказалась, что ситуация в стране далека от нормы, и многие дамы ежедневно страдают от осуждения за то, чего им якобы нужно стесняться — своего тела, например.

«Если вы скажете моим знакомым, что я — феминистка, скорее всего, они рассмеются, глядя вам в глаза. Потому что, признаюсь честно, за свои 37 лет я не сталкивалась с проблемой сексизма, — заявила звезда «Дома-2». — Точнее, я сталкивалась с сексизмом, но он никогда не был для меня проблемой. Пока беда не пришла на мою улицу».

Очевидно, она имела в виду то, что после ее памятных высказываний о материнском капитале многие мужчины на ТВ и в политике стали оценивать ее как сомнительного эксперта в данном вопросе из-за внешности и рода занятий.

В своем новом видео Водонаева прокомментировала некоторые новости, касающиеся проблемы сексизма в России и в мире. Она восхитилась Иваном Ургантом, который обратился к верующим после шутки на тему религии, и возмутилась ситуацией с Маратом Башаровым, который снова якобы избил свою жену, но продолжает быть любимцем публики.

На этот раз обошлось без громких заявлений, однако становится ясно, что Алена, испытавшая общественную травлю за свое непопулярное мнение, похоже, решила стать рупором борьбы с сексизмом.

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«Пока беда не пришла на мою улицу»: Водонаева сделала сексизм своей главной темой
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