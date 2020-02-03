«Не знаю, как спрятаться»: Водонаева рассказала о жизни после слов о «рожающем быдле»

Алена Водонаева призналась, что не знает, как скрыться от повышенного внимания к себе после скандала со своим участием. Недавно телеведущая оказалась в центре внимания депутатов, общественных деятелей и артистов после того, как заявила, что выплата материнского капитала за рождение первого ребенка способна спровоцировать массовое появление детей у «быдла». Подобным образом, подчеркнула она, не вполне благополучные граждане нашей страны способны заработать себе на бутылку спиртного.
В разговоре с Ириной Шихман в передаче «А поговорить?» Водонаева рассказала: после поста в Instagram внимание к ней сильно возросло. Она же, наоборот, хотела бы от него спрятаться, но не знает, как это сделать.
«Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться. Никак не думала, что настанет такой момент, когда я буду размышлять: «А как же мне укрыться еще поглубже в свой панцирь от еще большего внимания?» — рассказала она.
Журналистка подметила – ее шокировали заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, который после ее слов, заявил, что Алене не помешало бы «встать и поработать».
«Я не могу бояться или еще что-то. Просто сидела и пребывала в шоке, что мужчины позволяют себе комментировать подобным образом поведение частного лица. Мне не нравится, что нас, русских людей, если мы что-то корректное в правовом поле скажем, нам за это что-то сделают. Я не хочу жить в такой стране», — акцентировала внимание она.