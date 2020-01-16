«Какие роды?»: Водонаева опять призвала нищебродов прекратить размножаться

15 января прозвучало 16-е послание президента России Федеральному собранию. Некоторые звезды отреагировали на предложения Путина относительно улучшения демографической ситуации в стране позитивно. К примеру, Маргарита Симоньян и Тина Канделаки даже задумались о рождении очередных отпрысков.

На послании стало известно, что программу материнского капитала предложено продлить. При рождении третьего ребенка теперь разрешат гасить 450 000 рублей ипотеки. Кроме того, Путин предложил ввести выплаты на детей до семи лет и обеспечить бесплатным горячим питанием школьников с первого по четвертый класс.

Алену Водонаеву эти нововведения вовсе не вдохновили. Ранее она уже приобрела сомнительную популярность, призывая женщин со средним достатком не рожать более одного ребенка. И даже вступила в продолжительный спор с Иваном Охлобыстиным, который обозвал ее проституткой. После послания президента блогер решила продолжить тему.

По мнению Водонаевой, проблема демографии «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян». Один миллион, который теперь будут давать за троих детей в России, может стать роковым для будущего страны, считает звезда.