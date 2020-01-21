«Бесстыдница оскорбила людей!»: спикер Госдумы раскритиковал Алену Водонаеву

Мнение Алены Водонаевой об изменениях по материнскому капиталу еще долго не забудут жители России.
Напомним, женщина публично выразила свою точку зрения и она понравилась далеко не всем. Водонаева сообщила, что теперь рожать детей будут ради получения денег, которые потом потратят на алкоголь. Звезды шоу-бизнеса и СМИ выступили против такого мнения.
А теперь к ним присоединился председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложивший оштрафовать звезду шоу «Дом-2» на 100 миллионов рублей.
«Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, вот эта вот бесстыдница. В этом случае штраф 100 миллионов. Пускай платит! В следующий раз говорить не будет. Вот об этом речь идет, быдло!» — высказал свое мнение спикер Госдумы.
Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию РФ 15 января президент страны Владимир Путин анонсировал масштабные меры соцподдержки для семей с детьми. В частности, на 466 тысяч рублей будут претендовать семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок.