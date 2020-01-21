«Бесстыдница оскорбила людей!»: спикер Госдумы раскритиковал Алену Водонаеву

Вячеслав Володин заявил, что телезвезду нужно оштрафовать на большую сумму.

Мнение Алены Водонаевой об изменениях по материнскому капиталу еще долго не забудут жители России.

Напомним, женщина публично выразила свою точку зрения и она понравилась далеко не всем. Водонаева сообщила, что теперь рожать детей будут ради получения денег, которые потом потратят на алкоголь. Звезды шоу-бизнеса и СМИ выступили против такого мнения.

А теперь к ним присоединился председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложивший оштрафовать звезду шоу «Дом-2» на 100 миллионов рублей.

«Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, вот эта вот бесстыдница. В этом случае штраф 100 миллионов. Пускай платит! В следующий раз говорить не будет. Вот об этом речь идет, быдло!» — высказал свое мнение спикер Госдумы.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию РФ 15 января президент страны Владимир Путин анонсировал масштабные меры соцподдержки для семей с детьми. В частности, на 466 тысяч рублей будут претендовать семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок.