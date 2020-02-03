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«Я все доработаю»: Водонаева призналась, что занимается YouTube-каналом в одиночку

Давно не получавшая работу на ТВ ведущая штурмует Интернет-пространство.

«Я все доработаю»: Водонаева призналась, что занимается YouTube-каналом в одиночку
Алена Водонаева пришла в Интернет и, кажется, неплохо себя чувствует. Фото: Global Look Press

Звезда «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева, на мнение которой недавно стали обращать внимание не только в мире моды, но и в среде серьезных политиков, в конце января завела свой YouTube-канал. Поняв, где еще ей можно раскрутиться и привлечь к себе снимание, женщина примерила строгий образ и начала рассуждать об актуальных проблемах.

Пока что звезда только осваивается в новой роли. По ее словам, у нее нет команды имиджмейкеров и техников, которые делали бы ее канал классным, — все сама.

«Дайте мне немного времени на усовершенствования формата и картинки. В ближайшее время я все доработаю. В одиночку сложно всем этим заниматься. Я вообще не думала, что когда-то придется», — обратилась Алена к своим подписчикам.

Она выложила в Instagram короткий ролик, на котором видно, что свои видео бывшая телеведущая записывает одна, на фотоаппарат, стоящий на штативе, на фоне белой стены. Перед Аленой стоит простеньких столик с небольшим реквизитом, и листами заготовленного текста.

Впрочем, на готовых видео Водонаева не подглядывает в шпаргалки, все смонтировано так, будто она говорит свою 7-минутную речь прямым текстом. Неизвестно, сама ли девушка монтирует ролики или все-таки ей кто-то помогает.

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«Я все доработаю»: Водонаева призналась, что занимается YouTube-каналом в одиночку
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