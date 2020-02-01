ЗВЕЗДЫ

«Русалка»: Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике

Артистка поделилась красочным фото с отдыха на Бали.

«Русалка»: Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике
Ирина Безрукова. фото: globallookpress.com/

Ирина Безрукова в этом году отметит юбилей. Бывшей жене Сергея Безрукова исполнится 55 лет. К слову, в столь зрелом возрасте она выглядит молодо и свежо. В 2019 году артистка даже снялась в шоу «Последний герой». Для своей команды актеров она стала человеком, создающим уют. Многие называли ее «мамой», поэтому ее уход с проекта был тяжелым. К слову, после развода с актером женщина старается не говорить о личной жизни.

Недавно Безрукова отдохнула на Бали. На экзотическом острове артистка отпраздновала Новый год. Актриса признавалась, что обрела счастье. На днях она поделилась редким фото из отпуска, на котором позирует в купальнике. Черно-белое монокини подчеркнуло соблазнительную и подтянутую фигуру знаменитости. Ирина позировала спиной к камере, демонстрируя оголенную спину и изящные руки.

Поклонники восхитились снимком. Они одарили звезду комплиментами. «Ира, сколько в вас женственности», «Русалка», «Стройная, красивая женщина на фоне красивого пейзажа! Глаз радуется!», «Фантастика! Красота невозможная! А купаться на рассвете — это полный восторг!», «Сказочно красиво — вы, море, пальмы», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Безрукова любит наряжаться. Недавно для благотворительного вечера она облачилась в элегантное платье с пышной юбкой. Актриса не скрывала, что чувствует себя «Золушкой». Так как она обладает стройной фигурой, то одинаково прекрасно смотрится как в платьях, так и в костюмах. Звезда предпочитает выдерживать женственный стиль с кружевами, рюшами и броскими цветами.

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«Русалка»: Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике
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