«Мы чувствовали себя красивыми»: Ирина Безрукова еще в детстве стала модницей

Актриса Ирина Безрукова вспомнила свое беззаботное детство, проведенное в Ростове-на-Дону. Оно пришлось на конец 60-х — начало 70-х годов. И сейчас, говоря о нем, женщина подмечает только положительные моменты. Воспоминаниями артистка поделилась в своей колонке на сайте Teleprogramma.pro.

Безрукова рассказала, что ее семья жила в творческом общежитии, где квартировались музыканты, танцоры и циркачи. Папа играл в оркестре, а мама была медиком, которой пришлось оставить учебу на врача из-за рождения двух дочек.

Мать Ирины была отличной хозяйкой: прекрасно шила и готовила. Она сама делала дочкам костюмы для Нового года, да и в повседневной жизни будущая актриса и ее сестра всегда были одеты нарядно и со вкусом.

«Однажды мама сшила нам одинаковые сарафаны, как сейчас сказали бы «из одной коллекции», но мы чувствовали себя красивыми, и на улице люди улыбались, когда мы втроем шли, держась за руки — мама и две девочки», — с улыбкой вспоминает Безрукова.

В ее памяти сохранились многие «детские радости» советского периода: купание в Дону, прогулки по набережной, карусели в парке, мороженое и газировка из уличных автоматов. А еще — лето, проведенное у бабушки в украинском селе, — парное молоко, ягоды с куста, морковка с грядки. Ну а самое главное блюдо — ломоть черного хлеба с подсолнечным маслом и сахаром.

А каким свое детство помните вы?