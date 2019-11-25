ЗВЕЗДЫ

«Мы чувствовали себя красивыми»: Ирина Безрукова еще в детстве стала модницей

Мама актрисы обшивала ее вместе с сестрой, девочки привыкли быть нарядными.

«Мы чувствовали себя красивыми»: Ирина Безрукова еще в детстве стала модницей
Сейчас Ирине Безруковой 54 года, за спиной - карьера в кино с сериалах. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Ирина Безрукова вспомнила свое беззаботное детство, проведенное в Ростове-на-Дону. Оно пришлось на конец 60-х — начало 70-х годов. И сейчас, говоря о нем, женщина подмечает только положительные моменты. Воспоминаниями артистка поделилась в своей колонке на сайте Teleprogramma.pro.

Безрукова рассказала, что ее семья жила в творческом общежитии, где квартировались музыканты, танцоры и циркачи. Папа играл в оркестре, а мама была медиком, которой пришлось оставить учебу на врача из-за рождения двух дочек.

Мать Ирины была отличной хозяйкой: прекрасно шила и готовила. Она сама делала дочкам костюмы для Нового года, да и в повседневной жизни будущая актриса и ее сестра всегда были одеты нарядно и со вкусом.

«Однажды мама сшила нам одинаковые сарафаны, как сейчас сказали бы «из одной коллекции», но мы чувствовали себя красивыми, и на улице люди улыбались, когда мы втроем шли, держась за руки — мама и две девочки», — с улыбкой вспоминает Безрукова.

В ее памяти сохранились многие «детские радости» советского периода: купание в Дону, прогулки по набережной, карусели в парке, мороженое и газировка из уличных автоматов. А еще — лето, проведенное у бабушки в украинском селе, — парное молоко, ягоды с куста, морковка с грядки. Ну а самое главное блюдо — ломоть черного хлеба с подсолнечным маслом и сахаром.

А каким свое детство помните вы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

воспоминания о детстведетстводетство звездИрина БезруковаРостов-на-Дону
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы чувствовали себя красивыми»: Ирина Безрукова еще в детстве стала модницей
Интересно?
Поделись с друзьями: