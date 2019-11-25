Ирина Безрукова: «Я в детстве озорничала — дразнила дирижера!»

Какие ассоциации у вас возникают со словом «детство»? Какие всплывают картинки, эмоции, запахи? Давайте поговорим в новой колонке об этом. Родилась я в Ростове-на-Дону. Это красивый, солнечный и уютный город. В нем живут открытые гостеприимные люди различных национальностей, ведь Ростов — это ворота на Юг России.

Мои родители тоже познакомились в Ростове — в центральной городской больнице, которую местные жители называют ЦГБ.

Отец играл в ростовском симфоническом оркестре на гобое. Мама работала в больнице операционной медсестрой. Позже она дополнительно выучилась на фармацевта, подрабатывала в аптеке, где изготавливала различные медицинские препараты.

Доучиться в медицинском институте мама не смогла из-за нас с сестрой, так как ушла в декрет с последнего курса с почетным званием «фельдшер» и незаконченным высшим образованием.

Сначала родилась я, потом в ГДР через год с небольшим появилась на свет моя сестричка Ольга. В те годы папу перевели работать в Германию в военный оркестр и он перевез туда всю семью.

Первым нашим семейным «домом» было творческое общежитие, оно и сейчас существует, находится в тихом центре Ростова, на улице Турмалиновской. Мы жили в просторной комнате…

Помню длинный коридор с бесконечным количеством дверей, общую кухню, кладовки, душевые и комнату с множеством умывальников.

В этом общежитии жили музыканты, артисты, танцоры, работники цирка. Там всегда было весело и шумно. Детишки играли в общем коридоре в «дочки-матери», в прятки, в прыгалки, в классики, ходили в гости друг к другу, вместе праздновали Новый год и дни рождения. Это было прекрасное и беззаботное время.

Мы с сестрой ходили в детский сад, который нам очень нравился. Он был новый, просторный, с большой территорией для прогулок. Как сейчас помню — в игровой комнате на полу лежал красивый ковёр.

Мы всегда с нетерпением ждали детские утренники. Я помню, как мама, уложив нас спать, шила нам костюмы для Нового года. Она была большая рукодельница — прекрасно вязала, готовила. И мы с сестричкой были всегда нарядно и со вкусом одеты.

Однажды мама сшила нам одинаковые сарафаны, как сейчас сказали бы «из одной коллекции», но мы чувствовали себя красивыми, и на улице люди улыбались, когда мы втроем шли, держась за руки — мама и две девочки.

Летом мы ходили купаться на левый берег Дона, гуляли с родителями по набережной, ходили в парк кататься на каруселях, любили мороженое и газировку, которая продавалась в аппаратах газированной воды.

Папа занимался с нами музыкой, учил нас нотной грамоте. Когда мне было 4 года, он сделал специально для меня маленькую нотную тетрадку, сшив ее из нотных листов.

Иногда он брал нас на репетиции оркестра и мы, как и все обычные детишки — шалили. Бегали с сестрой по пустому концертному залу и хлопали сидениями кресел. Дирижер на этот звук оборачивался, а мы от него прятались. Музыканты, сидящие на сцене, смеялись.

Папа строго что-то нам говорил, и мы ненадолго успокаивались. Я сейчас это вспоминаю и широко улыбаюсь.

Летом мы обычно жили в деревне у бабушки. Долой городской этикет — только естественная и простая жизнь!

Вместо скатерти на столе — клеенка, яичницу можно есть вилкой прямо со сковородки, бегать по траве и по пыли босиком и радоваться жизни (улыбается).

Бабушкин дом находился в украинском селе, в Харьковской области, в поселке Новая Водолага. Оттуда родом мои бабушка, дедушка и мама.

У бабушки были коза, кролики, цыплята, куры, гуси, мы помогали ей ухаживать за ними. Козу доить было интересно и весело. Полоть грядки не особо любили, но помогали, безделье в селе не приветствовалось.

Бегали и играли с соседскими детьми, купались в речке, пили парное молоко, ели ягоды с куста, морковку с грядки. Аппетит был отменный!

А вместо конфет и пирожных, на десерт бабушка отрезала ломоть свежего чёрного хлеба, поливала его ароматным подсолнечным маслом и посыпала сверху сахаром. И с этим «тортом» в руке можно было бежать к ребятам на улицу (смеется).