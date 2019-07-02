«Постоянный голод»: Безрукова рассказала об участии в «Последнем герое»

Актриса призналась, что ела все, что было, чтобы не подвести свою команду.

Не так давно известная актриса и телеведущая Ирина Безрукова стала участницей реалити-шоу «Последний герой». Проект закончился, но воспоминания о нем все еще яркие и живые. Ими звезда поделилась в своей авторской колонке, которую она ведет на портале Teleprogramma.pro.

Актриса рассказала о том, как участникам проекта приходилось питаться на острове. К началу испытаний в реалити-шоу вес звезды составлял 69 килограммов, но за весь период съемок Ирина незаметно для себя сбросила восемь килограммов.

По словам телеведущей, всех преследовало постоянное чувство голода, ведь от авторов шоу актеры и экстрасенсы получали всего по 200 риса. Но и эту «пайку» пытались растянуть на максимально долгое время. Старались разделить крупу на три приема пищи, ели медленно, за разговорами.

«В рис добавляли яйца и кабачки, морских ежей, которые ребята доставали со дна, кокос, бананы, которые находили у нас же на островных пальмах», — вспоминает Ирина.

Актриса подчеркивает, что ради победы и, стараясь не подводить свою команду, ей приходилось есть то, что в обычной жизни она сочла бы ужасным. Но, как отмечает Безрукова, иначе было нельзя.