«Принцесса довольна»: Безрукова вышла в свет в «сказочном» платье в пол

Ирина Безрукова выросла в Ростове-на-Дону. Актриса рассказывала, что с детства стала интересоваться модой. В юности для нее с сестрой наряды шила мама. Теперь, конечно, артистка сама подбирает себе образы. В этом году она приняла участие в шоу «Последний герой». Тогда многие члены ее команды удивились тому, как хорошо актриса выглядит в 54 года. А на острове она даже не могла краситься или наряжаться.

В преддверии Нового года Ирина, как и другие известные персоны, посещает разные мероприятия. Так, накануне она пришла на благотворительный вечер. Для появления на публике женщина выбрала элегантное бальное платье в пол. За счет теплого телесного цвета и блесток оно казалось сказочным. Волосы актриса собрала в пучок, а также сделала вечерний макияж. Безрукова еще долго после возвращения домой красовалась у зеркала.

«Принцесса после бала. Карета еще в тыкву не превратилась. Принцесса очень довольна сегодняшним днем», — рассказала она поклонникам.

Артистка отметила, что благодаря мероприятию были собраны средства для нуждающихся аниматоров. Она была очень рада хорошему результату и плодотворно проведенному времени. Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они согласились, что в нем Ирина похожа на Золушку. К слову, после этого она решила вспомнить, как выглядела три года назад с длинными волосами. актриса опубликовала снимок со съемок клипа Стаса Михайлова «Сон, где мы вдвоем».

Подписчики заверили звезду, что длинные локоны ей очень шли. «Вы крутая! Больше 18-ти не дашь», «Ирина, вам очень идут длинные волосы», «Эталон красоты, думаю вам нужно всегда с длинными ходить волосами », «Так классно, как девочка, очень идет!» — стали писать пользователи Сети.